تجديد حبس خادمة النزهة 15 يومًا بتهمة السرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أيمن:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس خادمة 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من ربه منزل، بمنطقة النزهة.

كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ربة منزل بمنطقة النزهة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها "سئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، كما تم بإرشادها ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.