المشدد 3 سنوات لسائق متهم بالاتجار في المخدرات بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامه بالاتجار في المخدرات بالمعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

كانت مباحث المعادي تمكنت من ضبط المتهم حال استقلاله سيارة ملاكي وبتفتيشها عثر أسفل مقعد قائدها على كيس بلاستيكي أسود اللون يحوي على 4 قطع كبيرة لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته اقر بأحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار.