محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة 730 عقارا بمنطقة ببطن البقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لإزالة 730 عقارا بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة هذه المنطقة تأتي في إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية، مشيرًا إلى أنه تم هدم 53 عقارا عشوائيا، وإخلاء وتسكين 156 أسرة حتى الآن تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

وأكد محافظ القاهرة، على أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التي ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية - مركز شباب - مدارس).

وشدد على جهود الدولة مستمرة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان المناطق العشوائية والغير مخططة وغير الآمنة في إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، لافتا إلى أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.

وأكد محافظ القاهرة، على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى أنه جاري الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان لنقل باقي سكان العشوائيات الخطرة إليها كالخيالة و"معًا"، بالإضافة للمشروعات القائمة بالفعل كالأسمرات وروضة السيدة زينب والمحروسة 1، و2، وأهالينا.​

رافق المحافظ جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وخالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة.