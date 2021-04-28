أبو الغيط: إثيوبيا تصورت أن الجامعة العربية لا تستطيع التدخل في أزمة سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن إثيوبيا "تصورت أن الجامعة العربية لا تستطيع أو لا ينبغي لها التدخل في قضية سد النهضة".

وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية في حوار لـ"روسيا اليوم"، أن كان ردها غاضبًا على مشروع القرار الذي وافقت عليه الجامعة العربية بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال أبو الغيط إن مصر طلبت اجتماع طارئا للجامعة العربية في العام 2020 لطرح قضية سد النهضة الإثيوبي، وهو مشروع القرار الذي تمت الموافقة عليه لتوافق الآراء، مشيرا إلى أنه قرار يؤيد الواقف المصرية السودانية ويطالب إثيوبيا بالالتزام بقواعد القانون الدولي وبالحصص المقررة لكل من مصر والسودان.

وشدد على أن الجامعة العربية تتدخل ولها الحق الكامل لأن عضوين من أعضائها يتعارض والموقف الإثيوبي.

وأشار إلى أن بعض الموارد المائية العربية تقع خارج الحدود، مستحضرا في السياق مثال نهر دجلة والفرات وعلاقة العراق بتركيا بالإضافة إلى مياه النيل وعلاقة السودان ومصر مع إثيوبيا.

وأوضح أبو الغيط أن الجامعة العربية لديها مواقف واضحة في الملف، مشددا على حق العرب في المياه.