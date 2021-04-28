موجة حارة لمدة 6 أيام.. الأرصاد: الحرارة تصل لـ41 درجة و8 نصائح للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة حارة جديدة بداية من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل.

وأضاف شاكر، في تصريحات تليفزيونية، أن درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي لتكون أعلى من المعدلات بقين تتراوح بين 5 إلى 6 درجات، لافته إلى أن الحرارة اليوم على القاهرة 32 درجة وترتفع لتصل لـ36 و37 درجات، كما تسجل على السواحل الشمالية 30 لـ31 درجة، والمناطق الجنوبية منم 37 إلى 41 درجة.

وأشارت إلى أن أكثر المناطق تاثيرا بارتفاع درجات الحرارة، هما القاهرة الكبرى وبعض المناطق من السواحل الشمالية مثل السلوم ومطروح والمناطق الجنوبية أيضًا.

وتابعت: الظواهر الجوية الأكثر حدوثا خلال الفترة الحالية هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين خلال ارتفاع درجات الحرارة:

1 - عدم التعرض لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة.

2 - إذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.

3 - ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.

4 - الإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه.

5 - تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

6 - عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

7 - شرب الماء بكثرة بعد الإفطار.

8 - ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.