شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف .. أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا طفيفا في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء ، 28 أبريل 2021، وذلك في اليوم السادس عشر من شهر رمضان الكريم، كما انخفضت أسعار البط بنسبة ضئيلة، بينما واصلت أسعار الكتاكيت وأسعار البيض استقرارها عند نفس الأسعار دون تغيير.

«المصري اليوم» تنشر أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر حسب أسعار بورصة الدواجن المحلية، اليوم الاربعاء 28 أبريل، ويزيد السعر قليلا في المحال التجارية وأسواق التجزئة بمختلف محافظات مصر.

سعر الدواجن البيضاء من 27 إلى 28 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 34 إلى 35 جنيها للكيلو .

سعر الدواجن الأمهات من 18 إلى 20 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو من 30.5 إلى 31.5 جنيها للكيلو .

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.75 إلى 3 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 2 إلى 2.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 3 إلى 3.25 جنيهات.

سعر كتكوت السمان عمر يوم من 2.25 إلى 2.5 جنيهات.

سعر كتكوت السمان الهجين عمر 14 يوم من 5.5 إلى 6 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأبيض من 30 إلى 31 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 34 إلى 35 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي من 32 إلى 33 جنيها.

سعر كتكوت البط الفرنساوي «عمر يوم» من 6.5 إلى 7.5 جنيه

سعر كتكوت البط المسكوفي «عمر يوم» من 14 إلى 15 جنيه

سعر كتكوت البط المولار عمر يوم من 15 إلى 15.5 جنيه

سعر لحم البط الفرنساوي من 23 إلى 24 جنيه للكيلو

سعر لحم البط المسكوفي من 46 إلى 47 جنيه للكيلو

سعر لحم البط المولار من 31 إلى 32.50 جنيه للكيلو