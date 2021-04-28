شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا : ضبط 22 مخالفة عدم التزام مواطنين بارتداء الكمامات الواقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات ميدانية مكثفة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لوباء كورونا المستجد ، ومدى الالتزام من قبل المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل مواقف السيارات ووسائل النقل العام، وذلك ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الالتزام بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.

من جانبها، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، عن ضبط 10 مخالفات لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز العدوة، من ضبط 4 مخالفات لمواطنين لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

من جانبه، حررت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 8 مخالفات لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، كما نظمت الوحدات المحلية بمركزي بني مزار ومطاي، حملات للمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام بالطريق الزراعي للتأكد من التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

هذا وقد أجرى محافظ المنيا، جولة تفقدية للمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، شملت المرور على مواقف قري تلة وصفط الخمار بغرب المدينة، وموقف مراكز جنوب وموقف المحافظات بحي غرب، وموقف مراكز شمال بالأخصاص، مشدداً على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.