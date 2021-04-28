شكرا لقرائتكم خبر عن استلام 21771 طن قمح من المزارعين في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، استلام 21771 طن، و730 كيلوجرام قمح، من المزارعين، منذ بداية التوريد في 15 ابريل الجاري.

وأكد «يوسف» أنه في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية لمواجهه فيروس كورونا ، ستقوم الجهات المسوقة، بأعمال التطهير، والتعقيم المستمر قبل بدء العمل وبعد انتهائه لمواقع استلام، وتخزين الاقماح المحلية، باستخدام المواد الموصي بها، كما ستقوم بتامين سلامة العاملين، على الاستلام ولجان الفحص والمتعاملين.