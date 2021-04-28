شكرا لقرائتكم خبر عن 56 ألف طالب بالأول والثاني الثانوي يختتمون الامتحانات في مدارس المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يختتم اليوم الاربعاء، طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، امتحاناتهم لنهاية العام الدراسي الجاري.

وأعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المدارس استقبلت 56 ألفا و534 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي.

وأدى 28 ألفا و952 طالبا بالصف الأول الثانوي، امتحاناتهم بالمدارس، بينما ادي 27 ألفا و582 طالبا بالصف الثاني الثانوي امتحاناتهم ايضا . وتم عقد الامتحانات أيام 26 و27 و28 أبريل بنظام الامتحانات المجمعة، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.