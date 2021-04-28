شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي يؤدون الامتحانات في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن اليوم الأربعاء يشهد امتحانات الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى متعدد التخصصات، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وقال إنه تقدم نحو 6268 طالبًا وطالبة أمام 151 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية بالمحافظة لأداء امتحانات الصف الرابع الابتدائى، فيما تقدم نحو 5418 بالصف الأول الإعدادى أمام 121 لجنة لأداء الامتحانات، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن متابعة سير أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية والتابعة لها لحظة بلحظة وحل وجود أي عقبات يتم تذليلها بشكل فورى.