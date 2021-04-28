شكرا لقرائتكم خبر عن رفع لافتة سقطت على الطريق السريع بمدخل بنها – المنصورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة التنفيذية في مجلس مدينة بنها برفع لافتة كبيرة سقطت على الطريق السريع في منطقة نزلة كوبرى المنصورة وتسببت في غلق الطريق أمام السيارات.

قال المهندس على عبدالستار، رئيس المدينة، إن اللافتة سقطت بفعل الرياح ولم تتسبب في إعاقة الحركة المرورية كما لم تتسبب في أي أضرار سواء عامة أو خاصة وتم رفع اللافتة وتمشيط الطريق وفتحه أمام السيارات.

وفى السياق أكد رئيس المدينة على استمرار الحملات لرفع الإشغالات وإخلاء الشوارع والميادين والأرصفة من الباعة الجائلين، وذلك لسهولة الحركة المرورية بالشوارع.

وقامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة الاشغالات وشرطة المرافق والأجهزة المعاونة بالوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها بحملة لرفع الإشغلات بمنطقة الكباري وإخلاء الشوارع الجانبية من الباعة الجائلين والتحفظ على البضائع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أضاف «عبدالستار» أنه يجرى الآن رفع كفاءة الحدائق العامة والمنتزهات في العاصمة بنها، بالتنسيق مع إدارة الحدائق والمنتزهات العامة وتحسين البيئة والكهرباء برفع كفاءة وتطوير الحدائق وتركيب كشفات إنارة جديدة وكذا تركيب خطوط مياه جديدة تساعد في ري الأشجار والحدائق وذلك لإضفاء المسة الجمالية، كما يتم تركيب وصيانة مقاعد جلوس داخل الحدائق وحمامات لإعادة الوجه الحضاري للمدينة والظهور بالمظهر اللائق وتسليم الحدائق على أعلي مستوي من الكفاءة والخدمات العامة للمواطنين وكذا رفع كافة المخلفات والأتربة بالحدائق والشوارع أولا بأول.