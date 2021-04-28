شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 8 جنيهات.
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الجوافة بـ 12 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 30 جنيها.
- الليمون بـ 27.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 9 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "أناناس" بـ 7.5 جنيه.
- اليوسفى بـ 11 جنيها.
- الموز البلدى 11 جنيها.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- البسلة بـ 7 جنيهات.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.