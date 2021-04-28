شكرا لقرائتكم خبر عن 160 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة وشركاتها المختلفة تسعى لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم أنه فى نطاق قطاع بورسعيد والذى يضم كل من بورسعيد، بورفؤاد، الجنوب الضواحى، المناخ، الزهور والمناطق المحيطة بهم يبلغ عدد المشتركين به حوالى (310 آلاف) مشترك ويضم حوالى 10 مراكز وقرى ، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى إبريل 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 160 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات:

- 2 موزعات جهد متوسط.

- 90 محول وأكشاك قدرات مختلفة.

- 70 عامود هوائى جهد متوسط.

- 225 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

- 1300 عامود جهد منخفض.

- 150 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

- 190 صندوق توزيع جهد منخفض.

وأكد "شاكر" على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، موكدا على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.