"إم. إس. دى. مصر" توجه نصائح لمرضى السكر لتجنب مضاعفات المرض على القلب والأوعية الدموية

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القاهرة - سامية سيد - أ.د عباس عرابى: ضبط مستوى السكر وتناول عقاقير خفض الكوليسترول تحقق فعالية عالية

تزايدت معدلات الإصابة لمرض السكر فى الأعوام الماضية، بسبب انتشار نمط حياة غير صحي، واتباع أنظمة غذائية غير متوازنة، هذا فضلا عن قلة النشاط البدنى والسمنة، ويتسبب مرض السكر فى مضاعفات كثيرة تصيب كثير من أجهزة الجسم الحيوية، ولعل أكثرها خطورة تلك التى تصيب القلب والأوعية الدموية، والتى قد تؤدى إلى زيادة الوفيات القلبية والوعائية لمرضى السكر، وتقدم شركة "إم.إس.دي. مصر" نصائح لمرضى السكر للتوعية بالمرض وكيفية إدارته.

أوضح أ.د. عباس عرابى أستاذ الأمراض الباطنية والسكر بجامعة الزقازيق ورئيس الملتقى العربى السكري، أن هناك أسباب كثيرة قد تفسر التأثير الضار للسكر على القلب والأوعية الدموية، لعل أهمها الخلل فى دهون الدم المصاحب لمرض السكر، حيث يتسبب فى تغييرات مرضية بالكولسترول والدهون الثلاثية تنتهى بزيادة الدهون الثلاثية وانخفاض الكولسترول المفيد "عالى الكثافة"، مع تزايد عدوانية الكولسترول الضار فيتسارع معدل تصلب الشرايين الحيوية بالجسم، مثل الشرايين التاجية والدماغية والشرايين الطرفية بالقدمين، وهو ما يفسر الإصابات القلبية والسكتات الدماغية والقدم السكرى فى مرضى السكر.

أشار "عباس" إلى أنه من الممكن تجنب كثير من هذه المضاعفات بالاهتمام بضبط سكر الدم بدقة، مع استخدام العقاقير التى تمنع التحولات المرضية فى دهنيات الدم وتقلل مستوى الكولسترول الضار، وتعمل هذه العقاقير على منع إنتاج الجسم لهذه الدهون الضارة وخصوصا فى الكبد، كما يتوفر بعض العلاجات التى تقلل من امتصاص الكولسترول فى الأمعاء، لافتا إلى أن استخدام عقاقير تخفيض إنتاج الكولسترول وعقاقير منع امتصاصه تساعد جدا فى تخفيض نسبته بالدم، ودمجهما معا فى نفس الدواء حقق نتائج ممتازة فى عملية خفض الكولسترول الضار، وتقليل معدلات الإصابات القلبية والدماغية وتحسن إيجابى فى معدلات الوفاة الناتجة عن زيادته فى الدم.