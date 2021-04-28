شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى ينفى شائعات جماعة الإخوان الإرهابية بالاعتداء على السجناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله ببعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن الادعاء بوجود اعتداء وترهيب للسجناء بسجن وادى النطرون، عقب احتجاجهم على تنفيذ حكم إعدام المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية كرداسة"، مؤكداً أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.

يأتى ذلك ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات.