شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة مرورية على الطريق الزراعي وميدان «المؤسسة» في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الطريق الزراعى «مصر – اسكندرية» في نطاق محافظة القليوبية من شبرا الخيمه حتى بنها صباح اليوم الاربعاء سيولة مرورية وانتظام حركة السير في الاتجاهين مع نهاية الاسبوع واجازة غدا الخميس حيث يكثر سفر الموظفين العاملين بالقاهرة لقضاء الاجازة الاسبوعية مع اسرهم سواء في القليوبية أو في محافظات الوجة البحرى

وقال العميد امجد محفوظ مدير الادارة العامه لمرور القليوبية انه يتم تعزيز التواجد المرورى بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، بالطرق للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع ولتسهيل وصول المواطنين وكلف مدير المرور بعمل الاكمنه المرورية لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مروري

وفى ميدان محمد على «المؤسسه» في شبرا الخيمه قال العميد هشام دياب وكيل الادارة العامه للمرور في القليوبية انه يشهد سيولة مرورية منذ الصباح اليوم الاربعاء كما يتم وضع لجان مرورية وافراد مرور على الطريق والميدان لتسهيل الحركة ومنع وقوف عربات تحميل الركوب في نهر الطريق اثناء الخروج من الميدان حتى لا تتعطل الحركه حيث ان ميدان المؤسسه هو عنق الزجاجه للخروج من القاهرة سواء للسيارات التي ستسلك الطريق الزراعى أو الحر أو الدائرى ولذلك يتم الاهتمام في اوقات الذروة بتسهيل المرور بها للخروج بشكل امن ومنعا لوقوع أي عوائق