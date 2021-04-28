شكرا لقرائتكم خبر عن جولة في الفجر لوكيل أوقاف المنيا لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، جولة مرورية مفاجئة علي المساجد بإدارتى مركزي مغاغة والعدوه من الساعة الثالثة أمتدت إلى نهاية صلاة الفجر، اطمأن خلالها على تواجد العاملين ومدى إلتزامهم بتطبيق التعليمات بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا في مصر .

أكد "عبد الرازق" علي الدور الذى تقوم به الأوقاف بهدف حماية وصيانة النفس البشرية التى من أهم مقاصد الأديان ووجه الشكر لجمهور المصلين على إلتزامهم بالتعليمات وذلك دليلا على ثقافة ووعى الجمهور

كما وجه الشكر للعاملين بالمساجد لما يبذلونه من جهد مؤكدا أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع أن يكونوا قلب رجل واحد ويداً واحدة لمواجهة أية مخاطر تهدد حياتهم وأمنهم.

وكان وكيل أوقاف المنيا أجري قبل يومين جولة مفاجئة علي مساجد إدارة اوقاف ملوي حيث قام بالمرور على بعض مساجد قرى أتليدم و الروضة وعزبة الحافظ أثناء صلاة الفجر وبعد الصلاة أطمأن خلال الجولة على سير العمل والإلتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الاحترازية، وأكد أنه سيحاسب أي مقصر يهمل في عمله وأداء واجبه وأن هذه الجولات لن تنقطع ولا مكان لمهمل أو مقصر في عمله.