شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير ينسحب من العرافة على الهواء : «الفيديو ده فيه خراب بيوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انسحب المطرب الشعبي، سعد الصغير، على الهواء خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «العرافة» المذاع على شاشة «المحور».

ورفض «الصغير» عرض أحد الفيديوهات خلال برنامج «العرافة»، قائلًا : «ده فيه خراب.. كله كوم والفيديو ده كوم.. هتخربوا مستقبلي».

وانفعل المطرب الشعبي، قائلًا لبسمة وهبة : «حرام عليكي أنا عندي عيال.. أنا ماشي ومش عاوز حاجة.. ده خراب بيوت».

وأجاب «الصغير» على سؤال «بسمة»: «ليك وش واحد ولا بوشين»، قائلًا : «أعيش في حياتي بوش واحد، وقدام مراتي بوشين»، وقال: «زوجتي دى جبل، ولو عملت حاجة تاني في حقها، هبقى إنسان قذر».

وذكر «الصغير» أنه عضو عامل بنقابة الممثلين، مضيفًا : «معرفش أغني.. وخدت الكارنيه بدعاء الوالدين».