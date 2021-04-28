شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة أكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وجهاز المدينة، أسفرت عن المرور على نحو 480 وحدة سكنية، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بجانب التأكد من هوية قاطني الوحدات بالمنطقة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ كبير من الوحدات المخالفة وتم تحرير محاضر للمخالفين، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

وناشد رئيس الجهاز قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي عدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً انه يتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

جدير بالذكر أن الحملة جاءت برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعى، ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق وشرطة التعمير.