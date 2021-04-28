شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه المنيا يتفقد أعمال حياة كريمة بقرية دلجا بدير مواس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المنيا أعمال مد وتدعيم خطوط المياه بقرية دلجا بدير مواس، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.

وصرح رئيس شركة مياه المنيا أن مبادرة حياة كريمة ستخدم حوالى نصف مليون مواطن ب ٢٩قرية بمركز دير مواس بخلاف التوابع، مضيفا أنه سيتم تنفيذ محطة مياه مرشحة بطاقة انتاجية ٣٠٠ل/ث بدير مواس، ومن المتوقع نهوها خلال عام.

وأوضح أنه جارى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" بخمس مراكز، هى: "ديرمواس وملوى وابوقرقاص والعدوة ومغاغة" بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار و ٤١٩مليون جنيها، يستفيد منها ١٩٢قرية.

وأشار أن الشركة تتابع يوميا الموقف التنفيذى للمشروعات، ضمن تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.