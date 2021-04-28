شكرا لقرائتكم خبر عن عادات المسلمين فى روسيا خلال شهر رمضان وتنورة وإنشاد بأوبرا دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت دار أوبرا دمنهور فى محافظة البحيرة ندوة عن عادات المسلمين فى روسيا خلال شهر رمضان، تحدث خلالها مرات جاتين ، مدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية، وتخلل اللقاء إنشاد دينى للمنشد أسامة علام ورقصة التنورة.

وتأتى تلك الندوة فى إطار الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، للاحتفال بشهر رمضان المبارك، والتى تم خلالها تقديم الإنشاد الدينى بالإضافة إلي رقصة التنورة.

وأدارت الندوة التى أقيمت على مسرح دار أوبرا دمنهور المهندسة إيمان مكاوي، مدير عام مسرح أوبرا دمنهور، وألقي خلالها مدير المركز الروسي كلمة عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان فى روسيا، مشيرًا إلي أن أعداد المسلمين فى روسيا تصل إلى حوالى ٢٥ مليون نسمة.

وتخلل الندوة عرض مقطع فيديو أهم المساجد فى روسيا، وبعض المساجد تستوعب نحو 10 ٱلاف من المصلين.

وشارك فى الحوار الفنان المبتهل أسامة علام بمداخلة عن عادات وتقاليد المسلمين فى مصر خلال شهر رمضان المبارك، واعتيادهم سماع أصوات بعض المشايخ فى رمضان قبل أذان المغرب، ومنهم الشيخ محمد رفعت، الذى قال أنه أهم رموز هذا الشهر الفضيل فى مصر.

وأنشد الفنان أسامة علام بمصاحبة فرقة راحة الأرواح، بعض الابتهالات والتواشيح الدينية منها «أول من كتب القلم، ولأجل النبى، وصلى الله علي محمد، وبرضاك، والقلب يعشق، ومصر الكنانة، وعليك صلاة الله وسلامه، ومدد مدد» وختمها بأغنية «مولاى إنى ببابك».

عادات المسلمين فى روسيا خلال شهر رمضان وتنورة وإنشاد فى أوبرا دمنهور

عادات المسلمين فى روسيا خلال شهر رمضان وتنورة وإنشاد فى أوبرا دمنهور