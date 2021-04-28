شكرا لقرائتكم خبر عن النصف الثاني من رمضان أكثر سخونة.. الأرصاد تكشف عن موعد موجة حارة تستمر لـ 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، حال الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن البلاد ستتعرض لموجة حارة جديدة تبدأ من اليوم الأربعاء 28 أبريل وتستمر لمدة خمسة أيام.

وأضافت «شاكر» في تصريحات لبرنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا تدريجيا بداية من اليوم وتستمر حتى الاثنين 3 من شهر مايو المقبل، مؤكدة أن درجة الحرارة ستصل في القاهرة الكبرى غدًا الخميس 29 أبريل لـ 36 درجة، وتستمر في الارتفاع حتي منتصف الشهر المقبل مع وجود نشاط في حركة الرياح على فترات خلال ساعات اليوم..

ناشدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، مواجهة تقلبات الطقس بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار تجنبا للإصابة بضربات الشمس، أو الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.

وطالبت خبيرة الأرصاد الصائمين بتناول كمية من المياه خلال فترات السحور مع المواد المرطبة، وحذرت من تناول الأملاح والسكريات لتجنب الشعور بالعطش أثناء فترة الصيام، موكدة أن الموجة الحارة جاءت في التوقيت المعتاد عليه خلال العام.

وأكدت هيئة الأرصاد عدم وجود عواصف ترابية خلال الفترة الأيام المقبلة حتي منتصف الأسبوع المقبل، وقالت إن النصف الثاني من شهر رمضان درجات الحرارة ستكون متقلبة بين الارتفاع والانخفاض وذلك بسبب قدوم شهر رمضان في فصل الربيع.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في الـ 15 يوما الأخيرة من شهر رمضان سوف تكون أكثر سخونة من الأيام الأولي، مع ارتفاع متوقع في نسبة الرطوبة.