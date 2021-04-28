شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع بحثي يكشف علاجا ثوريا لـ ألزهايمر .. 22% من العالم سيصابون به في 2050 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مشروع بحثي مقدم من الدكتورة سمر رضا صالح المدرس بقسم الكيمياء الحيوية في كلية العلوم بجامعة الاسكندرية، عن امكانية الوصول لعلاج جميع مراحل مرض ألزهايمر، بواسطة استبدال والأعصاب (Neuroplacement Therapy) مع استخدام جزيئات النانو المحملة بالبربرين والابريفلافون بدون أي اثار جانبية.

ووافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الاسكندرية أمس على المشروع البحثي بعنوان «دمج العلاج العصبي الإحلالي مع الجسيمات النانوية PLGA لعلاج الزهايمر«.

وقالت الدكتورة سمر رضا، مقدم المشروع، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بقيمة مليون و550 ألف جنيه ولمدة ٢٤ شهر، مشيرة إلى أن مرض الزهايمر هو اضطراب عصبي تدريجي يحدث نتيجة ضمور في خلايا المخ مما يؤدي إلى تراجع مستمر في الذاكرة وفي القدرات العقلية (الذهنية)، ويعتبر من اكثر الأمراض الكامنة شيوعا ولكنه ليس مرحلة طبيعية من مراحل الشيخوخة، ولكن احتمال الإصابة به يتزايد مع التقدم بالعمر.

وكشفت من خلال المشروع البحثى الجديد، أن نحو 11% من البشر الذين يبلغ أعمارهم ما بين 65 إلى 74 عاماً يعانون من مرض الزهايمر، بينما تبلغ نسبة الأشخاص المصابين بالمرض إلى نحو 32% ممن يبلغون من العمر 85 عاماً وما فوق، مشيرة إلى أنه بحسب الدراسات الحديثة فإنه بحلول عام 2050، يبلغ عدد الأشخاص الذين يتعرضون للاصابة بالمرض مليار و25 مليون شخص حول العالم بما يعادل 22% من سكان المعمورة وهم من تتراوح أعمارهم ما بين 60 سنة واكثر، ويؤدي مرض الزهايمر إلى ضعف المهارات العقلية والاجتماعية للمصابين به مما يؤدي إلى اعاقة الاداء اليومي في الحياة كما يؤدى إلى تدهور الحالة الصحية لمريض الزهايمر مع مرور الوقت إلى الوفاة.

وأشارت «سمر» إلى أنه من الناحية الفسيولوجية فإن داء الزهايمر يحدث نتيجة لتجمع طبقات من بروتين الأميلويد بيتا (β-amyloid) خارج الخلايا العصبية وتشابكات من بروتين التاو(Tau protein) داخل خلايا المخ الناتجة عن الفسفرة العالية لبروتين التاو (Hyperphosphorylated Tau) المؤدى إلى تشابك ليفى عصبي ينتج عنه ضمور وموت للخلايا العصبية، وهناك العديد من العوامل الوراثية والبيئية المتسببة في ظهور المرض وتطوره ومنها التغير في نسبة Aβ42 / Aβ40 والتجمعات من هذه الببتيدات، زيادة كل من الضغط التاكسدى والكولسترول, التغيرات في الجهاز العصبي الكولينى (Cholinergic system)، السن والجنس.

وأوضحت أنه يعتبر العلاج بالخلايا الجذعية أداة محتملة لعلاج التنكسات العصبية، فيمكن فصلها وتكاثرها وتعديلها وراثيا وتميزها إلى أي نوع اخر من الخلايا في المعمل خارج الخلية الحية ثم إعادتها إلى مخ المريض،لافتة إلى ان تعرض الخلايا العصبية الجذعية إلى تركيزات عالية من الأميلويد بيتا يؤدي إلى تميزها إلى الخلايا النجمية ((astrocytes وليس إلى الخلايا عصبية وهذا يعتبر اعاقة للعلاج بالخلايا الجذعية فقط، وهناك العديد من الدراسات التي أثبتت ان البربرين والابريفلافون يمكن اعتبارهم عقاقير علاجية لمرض الزهايمر بسبب قدرتهم المضاده للاكسدة والمضاده للالتهابات ودوره في خفض كل من الجلوكوز والكوليسترول ولكن لديهم آثار جانبية ولا يمكن وصولهم إلى المخ بكفاءة نتيجة لعدم قدرتهم على المرور خلال حاجز الدم في المخ.

وعن الهدف من المشروع قالت، تم تقسيمه إلى أربع مراحل، تتضمن المرحلتين الأولى والثانية منه الدراسات المرتبطة بتحضير ودراسة الخواص الفيزيائية الكيميائية لجزيئات البربرين والابريفلافون الدقيقه، والمرحلة الثانية تتضمن فصل وتكاثر الخلايا الجذعية المفصولة من فئران حديثة الولادة ثم دراسة تأثير جزيئات البربرين والابريفلافون الدقيقه على تكاثر الخلايا الجذعيه، ولاستكمال الهدف من المشروع فان المرحلة الرابعة سوف يتم فيها تقييم النشاط الحيوى لجزيئات البربرين والابريفلافون الدقيقه ودراسة تأثير العلاج بالخلايا الجذعية العصبية فقط بالإضافة إلى دمجها مع الجزيئات الدقيقة وتقييم قدرة كل منهم على مقاومة استحداث مرض الزهايمر بالمقارنة بتأثير الدونيبيزيل (دواء يستخدم اكلينيكيا لعلاج مرض الزهايمر حيث انه مثبط لإنزيم الأستيل كولين إستراز).

وأضافت الدكتورة سمر أن الهدف النهائي من المشروع هو الحصول على علاجا قويا مؤثرا وفعالا ويقلل من ضعف الإدراك والعته دون أي آثار جانبية وينتج عن ذلك تقليل عدد الوفيات المصاحبة لتقدم مرض الزهايمر، بالإضافة إلى ذلك سوف يتم زيادة الاستثمارات في مصر لأن الدولة سوف تكون قادرة على إنتاج العلاج محليا وبأسعار زهيدة.

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