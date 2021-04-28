شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يكشف خطة مواجهة «الشُح المائي» بالمحاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتور عبدالحكيم رجب المدير العام المساعد والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور نصر الدين حاج ممثل منظمة الفاو في مصر والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل المنظمة في مصر، لمناقشة تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ومنظمة الفاو في مجال المياه.

وقال «عبدالعاطى»، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن الاجتماع أكد الترابط المهم بين المياه والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً للدور المهم الذي يمثله تطوير المنظومة المائية وانعكاسه على تحسن المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التي تواجه مصر حالياً، وهو الأمر الذي دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف تطوير منظومة المياه في مصر سواء على مستوى المجارى المائية أو المستوى الحقلى، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي.

وأضاف وزير الري أن مصر تعد واحدة من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، الأمر الذي استلزم اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات التي تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه مثل دراسة استخدام أصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية لضمان استدامتها .

وشدد «عبدالعاطي» على أن مصر تعمل على توفير موارد مائية إضافية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول والتي تسهم في حصاد مياه الأمطار بالبحيرات الصناعية التي أنشأتها الوزارة لاستخدام التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة.

كما أشار وزير الري إلى تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية العذبة وارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذي يمثل تهديداً كبيراً على دلتا نهر النيل، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال حماية الشواطئ لأطوال تصل إلى ١٦٠ كيلومتر لحماية السواحل المصرية.

كما توجه «عبدالعاطى» بالتحية لمنظمة الفاو على مشاركتها الفعالة خلال أسبوع القاهرة للمياه بنسخه الثلاث الأولى لأعوام ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، مع توجيه الدعوة للمنظمة للمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤- ٢٨ أكتوبر القادم تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص»، وقد أبدى الدكتور عبدالحكيم استعداد منظمة «الفاو» للمشاركة الفعالة بالأسبوع الرابع على غرار الأسابيع السابقة.

كما أشار الدكتور عبدالعاطى للإمكانيات التدريبية المتميزة التي تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذي يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربون من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وعقب الاجتماع، قام المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بزيارة مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

كما قام الدكتور عبدالحكيم رجب بزيارة الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة، حيث اطَّلع على منظومة الرصد الآلي اللحظي «التلليمتري»، والتي تسمح بمراقبة بيانات المياه بشبكة المجاري المائية على مستوي الجمهورية، حيث يتم مراقبة بيانات الترع والبحيرات والمصارف ومحطات الطلمبات والآبار وإرسال هذه البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسؤولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدة وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

كما اطلع المدير الإقليمي لمنظمة «الفاو» لمنطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا على منظومة مراقبة العوامل المناخية والتي تشمل درجات الحرارة والرطوبة وسرعة اتجاه الرياح وكميات الأمطار وجهاز قياس درجة رطوبة التربة والذي تم تصنيعه بمعرفة مهندسي وزارة الموارد المائية والري والذي يقوم بتحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للري من عدمه، ويساهم هذا الجهاز في تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.