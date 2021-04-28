شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة ملوى يشارك عمال النظافة في حفل إفطار جماعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سرت حالة من البهجة بين عمال قطاع النظافة والتجميل بمدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، بعدما شاركهم اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا، في الإفطار الجماعي لعمال النظافة، بمبنى ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى.

وأكد رئيس المدينة، الذي شارك العمال الإفطار بروح البساطة مفترشًا الأرض، حرصه على تلبية الدعوة لحضور الإفطار الجماعي مع عمال النظافة بالوحدة المحلية، وذلك تقديرًا لدورهم المهم في نظافة شوارع مركز ومدينة ملوى، والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم للنظافة والتجميل، ببذل المزيد من الجهد ورفع كفاءة منظومة النظافة.

رئيس مركز و مدينة ملوى يشارك عمال النظافة حفل إفطار جماعي

رئيس مركز و مدينة ملوى يشارك عمال النظافة حفل إفطار جماعي

رئيس مركز و مدينة ملوى يشارك عمال النظافة حفل إفطار جماعي

رئيس مركز و مدينة ملوى يشارك عمال النظافة حفل إفطار جماعي

رئيس مركز و مدينة ملوى يشارك عمال النظافة حفل إفطار جماعي