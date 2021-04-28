شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم لعملاء مصر للطيران المسافرين إلى دبي وأبو ظبي والشارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «مصر للطيران» تنويها مهما للمسافرين إلى الشارقة ودبي وأبوظبي، صباح اليوم.

وجاء في البيان: «في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بمطارات الشارقة ودبي وأبوظبي، ترجو مصر للطيران من عملائها المسافرين من مصر إلى إمارة الشارقة اعتبارا من ١ مايو ٢٠٢١ وإلى دبي وأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من يوم ٩ مايو ٢٠٢١ ضرورة إحضار شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية باللغتين العربية أو الإنجليزية بما لا يقل عن ٧٢ ساعة قبل وقت مغادرة الرحلة، على أن تكون الشهادة مزودة برمز استجابة سريع (QR Code) يُظهر صورة التقرير الأصلي لمراجعته من خلال مصر الطيران قبل المغادرة ومسئولي المطار لدى الوصول».

وتابعت الشركة بيانها: «تهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات وعلي متن الطائرة وغيرهما من الضوابط الصحية حفاظا على سلامتهم في جميع الأوقات، ولمزيد من المعلومات، برجاء زيارة egyptair.com أو الاتصال بمركز الاتصالات 1717 داخل مصر».