شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص على الطريق الزراعي السريع في نطاق محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص على الطريق الزراعي السريع أسفل كوبري أبوحصيرة.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، جميعهم يقيمون في مركز إيتاي البارود، بسحجات وكدمات واشتباه فيما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفي دمنهور التعليمى لعمل الإسعافات اللازمة.