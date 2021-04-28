شكرا لقرائتكم خبر عن القبض علي 12 شخصًا أثناء التنقيب عن الآثار في منزل بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث البحيرة من ضبط 12 شخصا أثناء التنقيب عن الآثار في منزل موجود في أرض زراعية بمركز بدر في محافظة البحيرة .. تم التحفظ على أدوات الحفر وتمكن صاحب المنزل من الهرب.

تم التحفظ على أدوات الحفر ومكان الحفر، وباشرت نيابة كوم حمادة التحقيق تحت إشراف المستشار أسامة فودة رئيس نيابة كوم حمادة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر بوجود بلاغ بقيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل مملوك لصاحب مزرعة.

انتقل إلى المكان ضباط مباحث مركز بدر، وتبين من الفحص والمعاينة وجود حفرة كبيرة على عمق ٥ أمتار داخل منزل مملوك لأحد الأشخاص يدعى «ع .ح» مقيم الجيزة.

تمكنت قوات الأمن من القبض على ١٢ شخصًا، والتحفظ على أدوات الحفر وروافع رمال والحبال و٢ سيارة ملاكى بالإضافة إلى سلاح نارى بحوزة المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة، وتولي مصطفي عبدالغفار، وكيل نيابة كوم حمادة الجزئية، التحقيق تحت إشراف المستشار أسامة فودة، وقرر تشكيل لجنة من هيئة الآثار لمعاينة المنزل ومكان الحفر وبيان ما إذا كان ثمة آثار بالمنزل أو أن المكان أثري من عدمه.

وقررت النيابة تكليف المباحث بسرعة التحري عن الواقعة، وحجز المتهمين على ذمة التحريات، مع سرعة ضبط مالك المنزل.