شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب النقل يؤدون امتحان شهر أبريل في الشرقية بإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الصفين الرابع الابتدائي، والأول الإعدادي، اليوم الأربعاء، الامتحان المجمع متعدد التخصصات، وكذلك يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الإمتحان، تزامنا مع نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، وسط تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين على مستوي ٢٠ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات المعنية، لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب، لافتا إلى أنه تم غسيل وتعقيم وتطهير جميع المدارس، خاصة الفصول الدراسية ودورات المياه والمكاتب الإدارية والأثاث، والتأكد من توافر مواد التطهير وجهاز قياس الحرارة وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات.

وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الشرقية أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية منعقدة على مدار ٢٤ ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة كل ما يطرأ من أحداث وإزالة كافة المعوقات أثناء سير الامتحانات.