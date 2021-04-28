شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي بمدارس الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم، في أداء الامتحانات الختامية للفصل الدراسي الثانى فى اليوم الأخير للامتحانات بمدارس الأقصر للإجابة عن ورقة أسئلة الكيمياء والفيزياء والأحياء فى الفترة الأولى للامتحانات لشهر إبريل.

وأُجريت الامتحانات وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، فيما اتبعت المدارس الإجراءات الاحترازية المشددة أثناء دخول الطلاب إلى المدارس من حيث قياس درجة حرارة الطلاب وإلزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها أثناء فترة انعقاد اللجان الامتحانية.

كما تم اتباع الإجراءات القانونية داخل اللجان بوجود مسافة 1.5 متر بين كل طالب وآخر، بحيث يتواجد فى اللجنة 14 طالبًا لحماية الطلاب من فيروس كورونا.