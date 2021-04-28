شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى: الامتحان المجمع بالفيزياء والكيمياء والأحياء فى مستوى الطالب المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى طلاب الصف الأول الثانوى العام قبل قليل من الامتحانات المجمعة فى مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء، مؤكدين أن مستوى الأسئلة فى قدرات الطالب المتوسط، والأسئلة مباشرة ومن منهج شهر أبريل، حيث أوضح طلاب المدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، أن الامتحان تضمن 30 سؤالاً جميعها اختيار من متعدد وكان مستواها معقول وبسيط عدا بعض الجزئيات البسيطة التى تحتاج لتفكير وتركيز قبل الإجابة عنها .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى، فيما عقدت الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء الامتحان الذى كان مقررا عقده فى شهر مايو المقبل، على أن يكون منهج شهر مايو للاطلاع.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تقييم الطلاب فى المرحلة الثانوية "الأول والثانى الثانوى"، موضحة أن الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحان شهر أبريل والتى تقدر ب 100% من درجة المادة تمثل نتيجة الفصل الدراسى الثانى، وفى حالة حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلى خلال شهر مايو المقبل، كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذى تغيب عن امتحانات شهر أبريل الجارى سوف يؤدى امتحانات تكميلى فى شهر مايو المقبل.