شكرا لقرائتكم خبر عن "المجتمعات العمرانية" تعقد اختبارات المتقدمين لوظيفة مدير عام من الهيئة والأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المحاسب أحمد سعيد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، بأنه تم عقد اختبارات القبول للمتقدمين لشغل الوظيفة القيادية "مدير عام" من العاملين بالهيئة وأجهزة المدن التابعة لها، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المقررة للتعامل مع فيروس كورونا.

أحد المرشحين لتولى منصب مدير عام يظهر على شاشاة الفيديو كونفرانس خلال اختباره أحد المرشحين لتولى منصب مدير عام يظهر على شاشاة الفيديو كونفرانس خلال اختباره

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن ذلك يأتي تفعيلاً لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة، والتي زادت أهميتها في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن لجنة الاختبارات تضم عدداً من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص ولحسن اختيار القيادات.​

المهندس عبد المطلب عماره خلال لجنة امتحان مديرى العموم بأجهزة المدن الجديده المهندس عبد المطلب عماره خلال لجنة امتحان مديرى العموم بأجهزة المدن الجديده