شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطالب المسافرين إلى الإمارات بضرورة إجراء تحليل PCR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت شركة مصر للطيران من المسافرين إلي إمارة الشارقة اعتبارا من 1مايو 2021 وإلى دبي وأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من يوم 9 مايو 2021، ضرورة إحضار شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية باللغتين العربية أو الإنجليزية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت مغادرة الرحلة.

وأكدت مصر للطيران في بيان صحفي صباح اليوم الأربعاء، أن تكون الشهادة مزودة برمز استجابة سريع (QR Code) يُظهر صورة التقرير الأصلي لمراجعته من خلال مصر الطيران قبل المغادرة ومسئولي المطار لدى الوصول، وذلك في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بمطارات الشارقة ودبي وأبو ظبي.

وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرور الالتزام باجراءات السلامة الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات وعلي متن الطائرة وغيرها من الضوابط الصحية حفاظا علي سلامتهم في جميع الاوقات.