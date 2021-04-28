إحتفالاً بأعياد تحرير سيناء.. فتح المزارات العسكرية مجانًا للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تقرر فتح المزارات العسكرية لاستقبال المواطنين مجانًا على مدار يومى 29 و30 من شهر أبريل الجارى، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء.

يأتى ذلك حرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

وأكدت القوات المسلحة، على الزائرين مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على سلامتهم خلال زيارة المزارات العسكرية.