الهجرة تبحث مع "تنسيقية الأحزاب" التعاون المشترك مع شباب البرلمان القبرصي واليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا لبحث المزيد من التعاون بين وزارة الهجرة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار مبادرة "شباب الدارسين المصريين بالخارج"، بحضور النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب.

واستعرضت مكرم خلال الاجتماع نتائج اجتماعها الثلاثي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا مع نظيريها القبرصي واليوناني، احتفالا بمرور ثلاث سنوات إلى إطلاق مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس" منذ أبريل 2018 بحضور رؤساء الثلاث دول، وما تم الاتفاق عليه من تنظيم رحلة لشباب مصر وقبرص واليونان لنقل فكرة المبادرة للأجيال الشابة وإعداد مذكرة يتم رفعها لرؤساء الدول الثلاث عن المقترح فضلًا عن عقد لقاءات افتراضية دورية بين البرلمانيين الشباب في الدول الثلاث، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لعرض تجربة مبادرة "إحياء الجذور" على شباب البرلمانيين ولبدء تعاون بين البرلمانيين الشباب بالدول الثلاثة .

وأكدت وزيرة الهجرة أن مبادرة "نوستوس" هدفها أيضًا نقل التطورات والتنمية التي تجري على أرض مصر إلى هذه الشعوب والأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش على أرض مصر والأجيال الجديدة من أصول مصرية هم قوى ناعمة للدولة المصرية لا يستهان في الترويج لمصر وما يجري بها من تنمية.

وأشارت مكرم أننا عندما نتحدث عن الدبلوماسية الشعبية فإننا نتحدث أيضًا عن ممثلي الشعب وهم "أعضاء البرلمان"، ولذلك كان الاتفاق على عقد لقاءات افتراضية دورية بين البرلمانيين الشباب في الدول الثلاث، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وخلال اللقاء، أبدى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استعدادهم وترحيبهم بالتعاون مع الشباب أعضاء البرلمان اليوناني والقبرصي، حيث أن هذا يتماشى مع النهج المشترك بين وزارة الهجرة وتنسيقية شباب الأحزاب في دعم الشباب، فضلًا عن ترحيبهم لمزيد من التعاون في إطار مبادرة "شباب المصريين الدارسين بالخارج".

كما اقترح أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الاجتماع استمرار عقد اللقاءات الافتراضية مع شباب الدارسين بالخارج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبدورها رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالاقتراح لما له من أهمية كبيرة في التواصل مع شبابنا في الخارج وتعزيز صلته بوطنه الأم.

كما تناول الاجتماع، عقد لقاءات بين أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب المصريين الدارسين بالخارج، وكذا من الشباب من الجاليات المصرية بالخارج، عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واللقاءات الافتراضية عبر الفيديو كونفرانس، كما تم استعراض جهود شباب الدارسين بالخارج في دعم القضايا المصرية، وفي هذا الصدد أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى اجتماع الشباب حول دعم ملف حقوق مصر المائية ولقائهم مع وزير الموارد المائية والري، للتعرف على الحقائق الخاصة بهذا الملف.