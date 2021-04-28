شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تطوير شبكات شمال سيناء بتكلفة 555 مليون جنيه حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه فى نطاق قطاع شمال سيناء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (165 ألف) مشترك، ويضم حوالى 51 مركزا وقرية تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 103 ملايين جنيه، كخطة استثمارية وخطة طموحة.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع شمال سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 452 مليون جنيه متمثلة فى:

- توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية الجديدة

- توصيل التيار لمصنع رخام الجفجافة بوسط سيناء

- توصيل التيار الكهربائي لعدد 30 منزلا بدويا بقرية الجوفة برمانة

- توصيل التيار الكهربائى لعدد 76 منزلا بدويا بقرية الجوفة برمانة

- تغذية قرى سهل الطينة ضمن مشروع استصلاح 400 ألف فدان

- توصيل التيارالكهربائى لإنارة الطريق الدولى من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين (مرحلة ثانية)

- مشروع تغذية مدينة رفح الجديدة

- توصيل التيار الكهربائى لمشروع 12 تجمع بدوى تنموى بشمال سيناء

- مشروع تدعيم مدينة الشيخ زويد بخط مزدوج الدائرة

- مشروع تغذية سوق الجملة الجديد

- مشروع تغذية عمارات السيل

- مشروع إنارة الطريق الدولي حتى الروضة

- مشروع تغذية محطة رفع مياه - كرم أبو نجيلة

- توصيل التيار لمحطة مياة أبو صقل

- مشروع تغذية محطة تحلية المياه بالسكادرة

- توصيل التيار لمحطة مياه غرب العريش

- توصيل التيار الكهربائى لقرية الأمل

- توصيل التيار الكهربائى لإنفاق شمال الإسماعيلية أسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الأمنية بقدرة 26 م ف ا.

- توصيل التيار الكهربائى لإنفاق بورسعيد اسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الأمنية بقدرة 26 م ف ا.