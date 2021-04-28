شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح بمشروع الـ1.5 مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقَّع اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تنمية الريف المصرى الجديد»، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذى لشركة «حسن علام القابضة»، صباح أمس، مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون المشترك فى مجال استثمار وإنشاء وتشغيل المرافق بالأراضى المملوكة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وكذا للأراضى المخصصة للمنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأكد رئيس شركة الريف المصرى، فى تصريحات صحفية، أن هذا الاتفاق المبدئى يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التعاون البنَّاء بين مختلف المؤسسات والكيانات بالدولة، واستغلال الخبرات والقدرات التصنيعية الوطنية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار «عبدالوهاب» إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق التكامل والتوظيف الأمثل للخبرات التى تتمتع بها الشركتان فى تطوير مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتوليد الطاقة النظيفة لأراضى المشروع القومى للمليون ونصف المليون فدان.

وأوضح أن شركة الريف المصرى الجديد تستهدف تحقيق الشراكة فى مجال تصميم وتنفيذ حلول ومشروعات تحلية المياه الصالحة للزراعة، ومشروعات محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحى، بما يخدم أنشطة صغار المزارعين والشباب ويحقق صالح المنتفعين بأراضى المشروع، لما لدى الشركة من إرادة جادة وحقيقية فى الوقوف إلى جانب المنتفعين وإيجاد حلول عملية لمختلف التحديات، والإسراع فى حل أى مشكلات تواجههم لدعم أنشطتهم والحفاظ على استثماراتهم.

وقال إن الاتفاق ينص على استثمار وإنشاء وتشغيل محطات للطاقة الشمسية، ومحطات مولدات الديزل، ومحطات طاقة الرياح وشبكات التوزيع الداخلية من خلال شركة حسن علام القابضة، لما لها من خبرات فى هذا المجال، وذلك بعد قيامها بإجراء الدراسات التفصيلية والدقيقة اللازمة، وتقديم العرض المالى والفنى المناسب للمشروع، وإقرار هذه الدراسات التحضيرية من جانب شركة تنمية الريف المصرى الجديد.

وأوضح رئيس شركة تنمية الريف المصرى أن الطرفين اتفقا على قيام شركة «حسن علام القابضة» بإنهاء هذه الدراسات التفصيلية وتقديم نتائجها لإدارة «شركة تنمية الريف المصرى الجديد» خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وذلك إلى جانب قيامها بتقديم أسس ومبادئ الدراسة فى خلال أسبوعٍ واحد من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.