شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يرفض طلب رفع الحصانة عن «الجبلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض مجلس النواب طلب النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية، لاستكمال إجراءات المحاكمة، فى القضية رقم 28733 لسنة 2018 جنح قسم العجوزة جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم «77» لسنة 2021.

وأوضح المجلس خلال الجلسة العامة، أمس، أن الرفض سببه وجود شبهة الكيدية. ويعد هذا أول طلب لرفع الحصانة فى مجلس النواب 2021.

وطالب الأعضاء خلال الجلسة بتعديلات فى اللائحة الداخلية لاقتصار ذكر أرقام القضايا وليس أسماء النواب فى أى حالات مشابهة منعًا للتشهير، خاصة أن بعض الأعضاء قد يُرفع طلب رفع الحصانة عنه لأسباب كيدية.

وقال النائب شريف الجبلى: «الموضوع باختصار أنه كانت هناك معاملات تجارية مع أحد الأشخاص وثبت أنها وهمية وحصل هذا الشخص منى على أموال كثيرة ومن غيرى أيضًا، بالإضافة إلى أننى حصلت على حكم ضده.