شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسى»: توطين الصناعة محليًا أولوية مع الشركات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، يونج باى لى، الرئيس التنفيذى للشركة الكورية العالمية «هيونداى روتم»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وكذلك السفير جين ووك هونج، سفير جمهورية كوريا فى القاهرة. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التعاون المشترك مع شركة «هيونداى روتم» فى توطين صناعة القطارات، بما فى ذلك نظم الإشارات والاتصالات ومعدات التحكم والقيادة.

وأكد الرئيس أن كوريا لها دور كبير كشريك تنموى فاعل فى مصر، وأن الدولة تتطلع إلى إقامة تعاون استراتيجى مع الشركة الكورية فى العديد من المجالات الصناعية، خاصةً فى قطاع الصناعات الثقيلة التى تعتمد على كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة، مشددا على أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر هو إحدى أولويات الدولة فى التعاون مع الشركاء العالميين، وعامل تفضيلى فى التعاقدات على تنفيذ المشروعات الصناعية فى مصر، لاسيما فى ضوء امتلاك مصر حاليا كافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذى يفتح آفاقاً واسعة لتصدير منتجات الشركة إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجى الذى تتمتع به مصر. واستعرض «باى لى» المشروعات التى تتطلع شركة «هيونداى روتم» إلى تنفيذها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، بما فيها مشروع تصنيع عربات مترو الأنفاق، ونظم الإشارات ومعدات التحكم والقيادة وأعمال هندسة السكك الحديدية.

فى سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة الخبراء اليابانيين المشرفين على منظومة المدارس المصرية اليابانية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ونيفين فاروق، المشرفة على وحدة المدارس المصرية اليابانية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الخبراء اليابانيين، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لإرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة فى اليابان وتطبيق أنظمة التعليم اليابانى «التوكاتسو» داخل المنظومة الجديدة للمدارس المصرية اليابانية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقد أشاد الرئيس بالجهد الكبير المبذول من قبل الخبراء اليابانيين فى هذا المشروع القومى الحيوى الذى يأتى فى إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى منذ النشء، وأكد الخبراء اليابانيون حرصهم على ترسيخ أسس نظام التعليم اليابانى فى مصر، بما فى ذلك عملية تدريب المعلمين وتطوير المناهج التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.