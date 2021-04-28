شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الحكومة، المساحة التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية العام الحالى بـ 724 ألفا، فى 9 محافظات فقط، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

ويتم تحديد المساحة المنزرعة بالأرز طبقاً لأسس فنية متعددة من أهمها الموارد المائية المتاحة وقدرة الترع المصرح بزراعة الأرز عليها باستيعاب التصرفات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات .

وسيتم تنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة مخالفات الأرز للحد من استهلاك المياه، منها تنظيم حملات يومية لإزالة المشاتل المخالفة والغير محددة فى المناطق المعلن لزراعتها فى مهدها، حيث تمثل الزراعات المخالفة خطورة على المقررات المحدد من المياه، والمخصصة لباقى المحاصيل فى الموسم الصيفى.

وفى التقرير التالى نوضح المحافظات والمساحات المحددة لزراعة محصول الارز الموسم الحالى.

1- الإسكندرية 2000 فدان

2- البحيرة 106 آلاف و650 فدان

3- الغربية 40 ألفا و600 فدان

4- كفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان

5- الدقهلية 182 ألفا و550 فدان

6- دمياط 42 ألف فدان

7- الشرقية 127 ألفًا و850 فدان

8- الإسماعيلية ألفان و750 فدان

9- بورسعيد 30 ألف فدان