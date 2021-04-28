شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى «السياحة» لوضع خطة تنفيذية لاستقبال الرحلات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دبت حالة من الطوارئ فى القطاع السياحى بجناحيه الحكومى والخاص بهدف وضع خطة تنفيذية لاستقبال الحركة الوافدة من السياحة الروسية، ووضع خطط للترويج.

كشفت هيئة تنشيط السياحة تفاصيل اجتماع بين المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وعدد من الشركات السياحية العاملة فى الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر ومنها السوق الروسية لتنسيق الجهود ووضع خطة تنفيذية مشتركة بين الوزارة والقطاع السياحى الخاص المصرى، وذلك لرفع معدلات الحركة السياحية المتوقعة من كافة الأسواق ومنها السوق الروسية للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وأكد يوسف حرص الدولة على الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة لضمان سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحى.

كما تمت مناقشة إمكانية تنظيم رحلات تعريفية famtrips للصحفيين والإعلاميين والمدونين والمؤثرين من روسيا وجميع دول العالم وذلك لزيارة المقاصد السياحية المصرية المختلفة والاطلاع على جميع الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى يتم تطبيقها فى المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية لـ«المصرى اليوم» إن عودة السياحة الروسية والتى تعشق السياحة الشاطئية، فرصة لتقديم برامج جديدة يمكن من خلالها تنظيم رحلات بين الغردقة والأقصر لمدة يوم لزيارة المقاصد الأثرية، وهو منتج جديد بالنسبة للسائح الروسى.

وقال معتز صدقى، نائب رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الأمريكية، إن السوق الروسية لن تستطيع وحدها أن تحقق هذه المعادلة الصعبة فى ظل إغلاق العديد من الدول حدودها واتخاذ إجراءات معقدة وصعبة لمواطنيها، مشيراً إلى أن هناك أسواقا أخرى كانت شريكة فى الذروة التى تحققت فى عام 2019 وفى مقدمتها السوق البريطانية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وكذلك السياحة العربية، ما يمثل أكثر من 70% من حجم السياحة الدولية الوافدة لمصر، وأن عدم فتح الباب أمام هذه الأسواق للسفر للخارج يُصعب من تحقيق هذه الآمال.