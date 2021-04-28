شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على تعديلات «الكهرباء».. وانتقادات لارتفاع أسعار الفواتير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء فى مجموع مواده، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائى عليه.

قال حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة، خلال الجلسة العامة، أمس، إن اللجنة ترى أنه فى ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التى صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية تأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين؛ كان لابد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية عادلة لإنتاج وبيع الكهرباء.

وقدم النائب محمد الحسينى تعديلًا على المادة لتصبح المدة 10 سنوات بدلا من ثلاث، حتى لا يضطر النواب للتصويت على القانون بأثر رجعى. وأعلن أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، تأييد نواب مستقبل وطن لتعديلات «الحسينى»، وقال: «أطلب أن يكون هناك رد من الوزير على استفسارات النواب الخاصة بالمدد حتى يطمئن النواب».

وعلق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء قائلا: «زيادة المدة مرتبط بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، فبعد أن كانت حتى 2021 تم مدها إلى 2025».

وأضاف: «الدراسات الموجودة ما زالت قائمة، والفكرة أن الشركة القابضة كانت تقوم بها وأضفنا لها شركة نقل الكهرباء، لأنه بعد فتح السوق سيكون هناك منتجون غير الحكومة من القطاع الخاص، وحتى يمكن استخدام الشبكة».

وقال علاء عابد، رئيس لجنة النقل، إن المليارات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الشركات والمصانع والمنازل المخالفة يمكن أن تسبب خفض قيمة الكهرباء المستحقة على المواطنين إلى النصف، وتساءل عن عدم تحصيل الوزارة لهذه الأموال حتى الآن. وأشار فتحى قنديل، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إلى أن وزارة الكهرباء تحاسب شركة مصر للألومنيوم فى نجع حمادى كأنها تحاسب صاحب دكان دون تقديم دعم لها وهى التى تستهلك كهرباء كثيرة بحكم الصناعة نفسها، والوزارة هى سبب خسائر الشركة لأنها تحاسبها بأسعار مرتفعة».

وقال: «وزارة الكهرباء تحصّل غرامات كبيرة من الجميع بما فيها المساجد.. عندنا فى قرية السنابسة بمركز الوقف مسجد تم فرض غرامات كهرباء عليه بقيمة 46 ألف جنيه، ويتم تحرير الغرامة باسم عامل المسجد أو المؤذن اللى مرتبه لا يزيد على ألف جنيه ».

وأضاف: «وزارة الكهرباء تتفنن فى الغرامات، فإذا قام أحد المواطنين بتركيب أسانسير، بمجرد ما يبدأ تجربة الأسانسير يلاقى بتوع الكهربا فوق راسه وطالبين غرامة 100 ألف جنيه مثل ثمن الأسانسير نفسه».

وقال خليفة رضوان، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج: «لو أجرينا استطلاع رأى عام بين المواطنين عن رأيهم فى وزارة الكهرباء وأساليبها فى تحصيل الفواتير والغرامات، سنجد الإجابة أنها وزارة إذعان».

وتابع: «كل المشروعات القومية فى محافظة سوهاج معطلة بسبب المقايسات المطلوبة من الإدارة المحلية والتى تتكلف مبالغ كبيرة، لدرجة أن الوزارة ترفض نقل كشك كهرباء من منتصف الطريق إلا بعد تحصيل قيمة المقايسة».

وتهدف فلسفة مشروع القانون المعروض إلى إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة 3 سنوات إضافية، وصولًا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء بمراجعة خطة الدعم تماشيًا مع التوجيهات السياسية فى هذا الشأن بالتخفيف عن المواطنين لاستمراره حتى العام المالى 2024-2025 ؛ ما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى المادتين (63) و(64) من القانون سالف الإشارة.