شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أوقاف المنيا: المساجد لن تكون مصدرًا لكورونا.. وأشكر المصليين على الالتزام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لوباء كورونا داخل جميع المساجد والمقرات الإدارية للمديرية، مؤكدا أن دور العبادة «المساجد» لن تكون مصدر للوباء، مشيدا بدور المصليين في الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات واصطحاب السجاد أثناء الذهاب للمساجد والحرص على التباعد أثناء أداء الصلوات.

وقال «سلامة»، في تصريحات صحفية، إن المديرية تقوم من خلال فرق العمل بالمساجد بدورين الأول اجتماعي توعوي، والثاني القيام بأعمال النظافة والتعقيم والتطهير، للحفاظ على النفس البشرية.

وأضاف «سلامة»: «لم نرصد أي مخالفات خلال جولاتنا الميدانية على المساجد، وأخرها مساجد أبوقرقاص، وبعض قري ملوي، والتي كشفت عن وعي المواطنين والتزامهم بالتعليمات».