شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 300 شيشة في حملات على المقاهي والكافيهات في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بضبط ٣٠٠ شيشة تم التحفظ عليها خلال الحملات التي شنتها مساء الثلاثاء الوحدات المحلية على المقاهي والكافيهات بالمدينة والقرى التابعة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، أن الحملات يجرى تنفيذها يوميا بتوجيهات من المحافظ اللواء طارق الفقى لافتا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة نفذت عدد من حملات الرش والتعقيم استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية، والمدارس، والمصالح الحكومية، وأماكن تردد المواطنين.