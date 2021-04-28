شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى عن تجاهل الإجراءات الاحترازية: «مش مبسوط من اللي بشوفه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر الإعلامي احمد موسى عن قلقه من الوصول لسيناريو صعب في مصر بشأن أزمة فيروس كورونا، بسبب عدم التزام المواطنين، مردفًا: «مش مبسوط من اللي بشوفه في المولات والكافيهات والشوارع».

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «ما أشاهده لا يسر أحد»، و«تحذيري الدائم يأتي من واقع حرصي على 100 مليون مصري».

وأكد موسى على أن الهند خامس اقتصاد في العالم وكان وضعها مستقر بشأن كورونا، ولكن الآن أصبحت مرعبة وحالها كارثى، حيث لا يجدون أسرة للمرضى ولا مدافن للموتي وفشلت في السيطرة على المشهد.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: «لو لدينا كارثة بشأن كورونا، ولو هناك مشكلة سوف يتم الإفصاح عنها»، مؤكدًا كذب كل التسجيلات الرائجة على الهواتف تتحدث زورا عن كارثية الوضع الوبائي في مصر».

وأوضح موسى أنه لم يتم استغلال مستشفيات القوات المسلحة الموجودة في أرض المعارض حتى الآن، لأن الوضع لم يستدع استخدامها.

واختتم أحمد موسى: «الإصابات سوف تتجاوز الـ 1000 خلال اليوم أو غدًا، ولكن ينبغي علينا التوعية بالإجراءات الاحترازية حتى من حصل على المصل عليه أخذ الحيطة والحذر لأن اللقاح لا يمنع ولا يقي من الإصابة».