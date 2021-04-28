شكرا لقرائتكم خبر عن شديد الحرارة ونشاط للرياح .. حالة الطقس من الأربعاء 28 أبريل إلى الاثنين 3 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 28 أبريل إلى الاثنين 3 مايو 2021. حيث يحدث ارتفاع تدريجي بداية من اليوم الاربعاء حيث يسود طقس مائل للحرارة معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد واعتبارا من الخميس يحدث ارتفاعا آخر في درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وباقي الأنحاء بينما يكون معتدل ليلا على كافة أنحاء البلاد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الأربعاء 28 أبريل 2021:

نشاط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

- حالة الطقس الخميس 29 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

- حالة الطقس الجمعة 30 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

- حالة الطقس السبت 1 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

- حالة الطقس الأحد 2 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- حالة الطقس الاثنين 3 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأربعاء 28 أبريل إلى الاثنين 3 مايو 2021

