شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 6 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الأغذية التي يجب تجنبها خلال فترة الرضاعة الطبيعية وتمثلت في الكافيين الموجود في القهوة والشاى والأطعمة الجاهزة عالية الدهون والملح وكذلك المياة الغازية والعصائر المعلبة والحلويات بأنواعها.

ويعد اتباع نظام غذائي صحي أثناء الحمل، من القرارات الهامة للحفاظ على صحة الأم والجنين، ومن المهم أن تحدد الأم الأطعمة التى تتناولها لتغذية الجنين بطريقة سليمة.

وحدد تقرير صادر عن الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد، الأطعمة والعناصر الغذائية التى تحتاجها الأم خلال فترة الحمل والتى لابد أن تحتوي على المزيد من الكالسيوم وحمض الفوليك والحديد والبروتين.





1. حمض الفوليكهو فيتامين ب (فيتامين ب 9) وهو ضروري للمساعدة في منع العيوب الخلقية في دماغ الطفل والحبل الشوكي ، والمعروفة باسم عيوب الأنبوب العصبي، والمصادر الغذائية لحمض الفوليك: الخضار الورقية الخضراء، الحبوب المدعمة أو المدعمة، الخبز والمكرونة، وكذلك الفول والفاكهة الحمضية.





2.الكالسيوميستخدم هذا المعدن لبناء عظام الطفل وأسنانه، إذا لم تستهلك المرأة الحامل ما يكفي من الكالسيوم ، فسيتم سحب المعدن من مخازن الأم في عظامها وإعطائه للطفل لتلبية متطلبات الحمل الإضافية ، وفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية، يتم أيضًا تقوية العديد من منتجات الألبان بفيتامين د ، وهو عنصر غذائي آخر يعمل مع الكالسيوم لتنمية عظام الطفل وأسنانه.

مصادر الكالسيوم الغذائية تشمل الحليب ، الزبادي ، الجبن ، العصائر والأطعمة المدعمة بالكالسيوم ، السردين أو السلمون بالعظام ، بعض الخضر الورقية.





3.الحديدتحتاج النساء الحوامل إلى 27 ملليجرام من الحديد يوميًا، لأنه يعمل على إنتاج المزيد من الدم لتزويد الطفل بالأكسجين، إذا كانت المرأة الحامل تحصل على القليل من الحديد ، فإنها يمكن أن تصاب بفقر الدم ، وهي حالة تؤدي إلى التعب وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

والأطعمة التى تحتوي علي الحديد: اللحوم الخالية من الدهون ، والدواجن ، والأسماك ، والفاصوليا والبازلاء المجففة ، والحبوب المدعمة بالحديد.





4.البروتين البروتين عامل مغذي للبناء، لأنه يساعد في بناء أعضاء مهمة للطفل مثل المخ والقلب، حيث يوصي الخبراء النساء الحوامل بتناول 60 جرامًا على الأقل من البروتين يوميًا.

مصادر البروتين الغذائية: اللحوم والدواجن والأسماك والفاصوليا والبازلاء المجففة والبيض والمكسرات.