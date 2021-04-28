شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الرابع الابتدائى والأول الإعدادى يؤدون اليوم امتحان نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى اليوم الأربعاء طلاب الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى امتحان نهاية العام الدراسى، حيث يمتحن الطلاب اختبار مجمع واحد فى المواد الدراسية الأساسية وتشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية، ويعتبر امتحان أبريل المجمع لطلاب النقل هو أخر امتحان فى العام الدراسى الجارى بعدها تبدأ إجازة الصيف.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى، فيما عقدت الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء الامتحان الذى كان مقررا عقده فى شهر مايو المقبل، على أن يكون منهج شهر مايو للاطلاع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، تتمثل في متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهرى مارس وأبريل ، كما يتم الانتهاء من تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى من الأول وحتى الثالث الابتدائى وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هى نهاية العام الدراسى الجارى 2020،2021.