حرارة شديدة ورياح.. الأرصاد: تعلن الظواهر الجوية من الأربعاء للإثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من الأربعاء إلى الإثنين 3 مايو.
أكدت الهيئة أنه بداية من الأربعاء يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة والمناطق الجنوبية، وتسجل السواحل الشمالية 28 : 32، القاهرة الكبرى 35 : 38، وجنوب الصعيد 38 : 41.
الأربعاء:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.
الخميس:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.
الجمعة:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.
السبت:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
الأحد:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.
الإثنين:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.