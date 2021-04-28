شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل 1200 أسرة من مدينة الأمل بمسار محور شينزو آبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة أنه تم نقل 1200 أسرة حتى الأن من سكان العقارات الواقعة بمسار محور الوفاء والامل شينزو ابى، إلى وحدات بديلة مفروشة بالكامل بمشاريع أهالينا 2 والمحروسة 2 وذلك لتوفير سكن بديل لهم.

وأضافت محافظة القاهرة أنه يتم الآن إزالة العقارات بالمرحلة الثانية ويتم نقل السكان بمساكن مدينة المحروسة بالسلام، وخلال فترة قريبة سيتم تشغيل المحور الجديد.

ويتم تنفيذ محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة الخطورة الصحية .

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.